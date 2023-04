Einen Monat den Nah- und Regionalverkehr nutzen, mit einem bundesweit gültigen Ticket zum Festpreis. Das wird ab Mai wieder möglich sein, der Bundesrat hat dem Gesetzentwurf am Freitag zugestimmt. Was Sie jetzt wissen müssen.

Die Deutsche Bahn hat bereits bekannt gegeben, sie wolle die Bonität beim Abschluss eines "Deutschlandticket"-Abos prüfen, ebenso wie der Zahlungsdienstleister Logpay, der bei mehr als 250 Ticket-Shops des ÖPNV eingesetzt wird. So macht es auch die Berliner S-Bahn . "Damit wollen wir das Risiko von Betrugsversuchen und Zahlungsausfällen minimieren. Diese Bonitätsprüfung führt bereits seit vielen Jahren der Dienstleister infoscore für uns durch", sagte eine Unternehmenssprecherin rbb|24 am Donnerstag. Kund:innen würden darauf "transparent hingewiesen". Auch die App für das "Deutschlandticket" nutzt den Schufa-Score als Bewertungsgrundlage.

So halten es auch die meisten anderen Verkehrsunternehmen, beispielsweise die Odeg . Funktioniere die monatliche Abbuchung per Lastschrift nicht und zahlten die säumigen Kunden auch nach mehrfacher Mahnung nicht, schalte die Odeg ein Inkassobüro ein und kündige das Abo, sagte eine Sprecherin. Ähnlich ist es bei der Regiobus Potsdam-Mittelmark , der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) und den Verkehrsbetrieben Brandenburg an der Havel - sie alle sagten rbb|24, sie wollten auf eine Bonitätsprüfung verzichten.

Die Cottbusverkehr kündigte am Mittwoch auf Anfrage ebenfalls an, bei Abo-Anträgen auf solche Bonitätsprüfungen zu verzichten. "Jedoch wird die Karte gesperrt, sobald die erste Abbuchung nicht erfolgt oder die Zahlung des/der Karteninhaber*in auf Widerruf bei der Bank zurückgezogen wird", teilte die stellvertretende Pressesprecherin Maria Schiemann rbb|24 mit.

Wie genau er sich zusammensetzt, hält die Schufa geheim. Eine Rolle spielt aber laut des Unternehmens, ob man beispielsweise in der Vergangenheit eine Rechnung nicht beglichen hat oder ob man einen Kredit vertragsgemäß zurückgezahlt hat [schufa.de] . Mitte März hatte ein Gutachter am Europäischen Gerichtshof (EuGH) eingeschätzt, dass die Erstellung solcher Score-Werte gegen Europarecht verstößt [tagesschau.de] .

Laut der Schufa selbst wird die Bonität generell nur bei Abo-Bestellungen via Lastschriftverfahren überprüft. Bei Zahlung mit Kreditkarte hat die jeweilige Bank bereits den Schufa-Score überprüft, als sie die Karte ausgegeben hat. Bei Zahlungen via Vorkasse, beispielsweise durch Direktüberweisung oder Paypal, gibt es ebenfalls keine Bonitätsprüfung, weil diese Zahlung ja in jedem Fall schon an das Verkehrsunternehmen gegangen ist.

Möchte man sein "Deutschlandticket"-Abo bei der Deutschen Bahn ohne Prüfung abschließen, muss man dafür in ein DB-Reisezentren gehen - und dort die Summe für das gesamte Jahr auf einen Schlag vorstrecken: 588 Euro, bar, mit EC- oder Kreditkarte.

Einfacher geht es über Anbieter wie die "Transdev"-Gruppe, dem zweitgrößten Bus- und Bahnunternehmen in Deutschland mit Sitz in Berlin. Angaben der Gruppe zufolge bucht sie zunächst den Betrag für den ersten Monat ab und verschickt erst dann das Deutschlandticket per E-Mail: "Sollte unser SEPA-Lastschrifteinzug scheitern, wird dir auch kein Ticket ausgestellt", heißt es auf der Internetseite, auf der das Verkehrsunternehmen die "Deutschlandtickets" anbietet.

Bei welchem Unternehmen in der Bundesrepublik man sein Ticket kauft, ist letztlich zweitrangig, gültig ist es so oder so bei allen teilnehmenden Verkehrsunternehmen. Diese dürfen übrigens keine Kundendaten untereinander austauschen - das verbietet der Datenschutz.