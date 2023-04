Max Mittwoch, 26.04.2023 | 14:18 Uhr

"Man wird die "wahren" Gründe wahrscheinlich nie erfahren."



"Zu den Gründen der Abberufung Kreienkamps äußert sich der Aufsichtsrat nicht. Allerdings dürfte der Satz eines BVG-Insiders die Lage ganz gut beschreiben: „Sie ist unfähig, den Betrieb zu führen. Die BVG ist in einem desolaten Zustand, die Stimmung ist intern mies“, hieß es. Kreienkamp gilt als „unnahbar“ und nicht gut vernetzt innerhalb und außerhalb des Unternehmens, ein BVG-Kenner beschrieb sie als „Fremdkörper“, der sich nur in der „Teppich-Etage“, also in der Führungsebene, bewege. Sie habe nichts dazu beigetragen, das Unternehmen nach vorne zu bringen."



https://www.tagesspiegel.de/berlin/berliner-wirtschaft/bvg-chefin-geschasst-aufsichtsrat-entzieht-eva-kreienkamp-das-vertrauen-9721016.html