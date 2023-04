Joddy Köpenick Dienstag, 18.04.2023 | 19:13 Uhr

Es ist doch die Bahn, die die Preise erhöht & den Lohn nicht in einem vernünftigen Maße erhöhen will. Es kann nicht sein, dass ein Angebot vorgelegt wird, was nicht mal die bisher angefallene Inflation abdeckt & dann noch eine so lange Laufzeit hat, dass die Angestellten am Ende Minus machen.



Die müssen auch von was leben.



Vielleicht sollten sie sich den Streiken anschließen um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Es mangelt so schon an Personal. Schlechte Abschlüsse verschlimmern es.