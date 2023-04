Bahngewerkschaft EVG kündigt mehrstündigen Warnstreik für Freitag an

Am Freitag müssen sich Reisende und Wochenend-Pendler im ganzen Land erneut auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen: Die Gewerkschaft EVG hat wegen des Tarifkonflikts mit der Bahn einen weiteren Warnstreik angekündigt.

Im Tarifstreit bei der Bahn will die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zum zweiten Mal den Schienenverkehr bundesweit stoppen. Am Freitag von 3 bis 11 Uhr müssten sich Reisende wieder auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen, erklärte die EVG am Mittwoch und bestätigte damit weitgehend einen Reuters-Bericht.

Zum Arbeitskampf aufgerufen seien alle EVG-Mitglieder bei der Deutschen Bahn und in den anderen rund 50 Bus- und Bahn-Unternehmen, wo derzeit verhandelt werde. "Wir müssen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, die glauben, die Forderungen ihrer Beschäftigten ignorieren zu können und stattdessen Tarifverhandlungen nach Gutsherrenart führen wollen", erklärten die beiden EVG-Tarifvorstände Cosima Ingenschay und Kristian Loroch. Das sei nicht akzeptabel. Die Deutsche Bahn hat sich bislang nicht zu dem angekündigten Streik geäußert.