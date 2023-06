Die Deutsche Bahn und die Eisenbahngewerkschaft EVG gehen am Montag in Berlin in ihre nächste Verhandlungsrunde. Bis Freitag wollen beide Parteien über einen neuen Tarifabschluss für die gut 180.000 Beschäftigten sprechen. Während der Verhandlungsrunde soll es nach Angaben der EVG keine neuen Streiks geben.

Die EVG sei in den vergangenen Jahren in die Defensive geraten, "weil mit der GDL eine offensiv agierende, dynamische Gewerkschaft ihr den Schneid abgekauft hat und in der Öffentlichkeit das Bild entwickelt wurde, dass es sich bei der EVG um eine zu kooperative Gewerkschaft handelt", sagte Schroeder. Die EVG wolle nun mit einer härteren Verhandlungsführung deutlich machen: "Wir sind hier die starken, wir sind die dynamischen und wir machen eine so gute Politik, dass es überhaupt keinen Bedarf an einer zweiten Gewerkschaft innerhalb dieses Konzerns gibt".