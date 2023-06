Günter Wildermann Berlin Montag, 05.06.2023 | 17:06 Uhr

" Jockel " so Naiv kann man doch nicht sein, oder ? Konventionell angebaute Obst und Gemüsesorten, wo Jahrzehnte die Böden, mit Pestizide und sonstige " chemische Keule " behandeln wurde, um die Nachfrage der Verbraucher zu befriedigen, sind über Jahrzehnte verseucht.

Auch bei sogenannten " Bio " Produkt, wäre ich sehr vorsichtig. Was heute alles " Bio " sein soll, ist schon sehr erstaunlich. Auch hier müssen die Verbraucher befriedigt werden.

Wenn man genaue sucht, finden sich immer etwas in den Böden und so letztendlich auch, in der Nahrungskette. Mich wundert bei der Gier nichts mehr.