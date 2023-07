Auf dem Papier sieht die Bilanz der Korruptionsbekämpfer in Berlin ganz passabel aus: Hunderte Urteile gab es in den vergangenen Jahren, wie aktuelle Zahlen zeigen. Doch die Statistik zeigt auch, warum das Dunkelfeld wohl deutlich größer sein dürfte. Von S. Schöbel

Bei Berlins Korruptionsjägern dürfte das Jahr 2018 noch lange in Erinnerung bleiben. Damals deckten sie Fälle von Bestechung und Vorteilsnahme im Volumen von insgesamt gut 24 Millionen Euro auf. Das meiste davon wechselte in bar den Besitzer, 40 Amtsträger waren involviert, und in der Mehrzahl der Fälle flogen diejenigen auf, die bestechen wollten. Das geht aus Zahlen des Landeskriminalamtes hervor, die der rechtspolitische Sprecher der Linksfraktion, Sebastian Schlüsselburg, beim Senat erfragt hat.

Die Statistik offenbart spannende Details der Berliner Korruptionsbekämpfung. So entstehen viele Bestechungsversuche noch immer recht spontan, ohne lange Vorbereitung: 2022 war das in 16 von 38 bekannten Fällen so, während sich in 12 Fällen die Beziehung zwischen Bestechungsgeber und -nehmer über einen längeren Zeitraum hinzog, zwischen einem Monat und zwei Jahren. "Im Gegensatz zu anderen Deliktsbereichen gibt es im Zusammenhang mit Korruptionsdelikten nur Täterinnen und Täter", so das LKA. "Ein Opfer der Taten - wie etwa ein Wettbewerber oder die Behörde eines bestochenen Mitarbeitenden - bemerken diese in der Regel nicht."

Meistens geht es laut Erkenntnissen der Ermittler um die Erlangung von Wettbewerbsvorteilen oder den Zuschlag bei Aufträgen. Besonders häufig kommen die Täter aus der Dienstleistungs- und Baubranche, und meistens halten nicht Chefs die Hände auf, sondern Mitarbeitende auf der Sachbearbeitungsebene. Koffer voller Geldscheine verlieren offenbar an Attraktivität: 2022 kam Bargeld nur noch in 27 Prozent der entdeckten Korruptionsfälle zum Einsatz, Arbeits- oder Dienstleistungen waren beliebter. Ebenfalls verlockend sind offenbar Einladungen zu Veranstaltungen oder Bewirtungsangebote.