Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg findet 2023 doch statt

Anders als zunächst angekündigt wird es auch in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt am Berliner Schloss Charlottenburg geben. Das teilten die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) und der Veranstalter am Freitag mit. Ein entsprechender Vertrag sei für dieses Jahr und für 2024 abgeschlossen worden.

Der Markt werde dann von einem Unternehmen aus dem brandenburgischen Velten (Oberhavel) ausgerichtet, das über eine lange Erfahrung in der Unterhaltungsbranche verfüge. In Berlin veranstaltete das Unternehmen unter anderem den Weihnachtsmarkt am Opernpalais Unter den Linden, hieß es.