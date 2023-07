In Berlin und Brandenburg haben hunderttausende Immobilienbesitzer noch immer keine Grundsteuererklärung abgeben. Nach Informationen der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen fehlen nach Ablauf aller Fristverlängerungen noch immer etwa 80.000 bis 100.000 Erklärungen. Laut Finanzministerium in Potsdam haben in Brandenburg knapp 200.000 Immobilienbesitzer noch keine Grundsteuererklärung abgegeben. Ende Januar war die verlängerte Abgabefrist abgelaufen.

Den säumigen Immobilienbesitzern in Brandenburg drohen nun Verspätungszuschläge. Ein Ministeriumssprecher sagte, pro Monat fielen 25 Euro an. In Berlin sei bisher kein Verspätungszuschlag festgesetzt worden. In Brandenburg müsse zudem jeder Immobilienbesitzer ohne Fristverlängerung im Einzelfall mit einer Schätzung rechen.



Bis Ende Juni wurden laut Senatsverwaltung für Finanzen in Berlin rund 775.000 Grundsteuerwerterklärungen abgegeben. In Brandenburg seien es zum selben Zeitpunkt rund 1.052.000 Erklärungen gewesen, so das Justizministerium.