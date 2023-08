Siggi Heidesee Freitag, 04.08.2023 | 17:41 Uhr

Also mein Fisör in Bestensee ist fast exakt doppelt so teuer als vor Corona und denkt nicht im Traum daran auch nur einen Hauch günstiger zu werden. Es wird auch weiter „zwangsgewaschen“, was angeblich während Corona eine Auflage war.



Sei es drum. Vor Corona hatten Fisöre einen Hungerlohn, jetzt ein „normales“ Handwerkergehalt.



Über die unschöne Fraze des Kapitalismus will ich nicht klagen. Wir wollten es so :-)