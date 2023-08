Beschäftigte im Einzel- und Großhandel in Berlin und Brandenburg haben ihren Warnstreik am Mittwoch fortgesetzt. Eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi teilte dem rbb mit, dass für den zweiten Streiktag spontane Flashmob-Aktionen geplant sind. Mit kreativen Aktionsformen werde in den Filialen auf den laufenden Tarifkonflikt aufmerksam gemacht. Dabei könne es auch zu Verzögerungen der Abläufe kommen.

Bereits am Dienstag beteiligten sich etwa 1.600 Beschäftigte an dem Streik, mit dem der Druck in den Tarifverhandlungen erhöht werden soll.