Gesundheitspolitik - Einige Arztpraxen bleiben am Montag aus Protest geschlossen

Mo 02.10.23 | 08:42 Uhr

dpa/Christophe Gateau Audio: rbb24 Inforadio | 02.10.2023 | Vera Wolfskämpf | Bild: dpa/Christophe Gateau

Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung haben Ärzteverbände Praxisinhaber in ganz Deutschland dazu aufgerufen, ihre Praxen am Montag geschlossen zu halten.



Unter anderem in Berlin sind Protestaktionen geplant. In der Hauptstadt sollen am Mittag Ärztekittel symbolisch in der Öffentlichkeit niedergelegt werden. Den Anstoß zum Protest gab der Ärzteverband Virchowbund, einige andere Verbände schlossen sich an.

Kritik am Bundesgesundheitsministerium

Der Protest richtet sich nach Angaben des Virchowbunds gegen die Politik und die Krankenkassen. Verbandchef und HNO-Arzt Dirk Heinrich kritisierte am Montag im rbb24 Inforadio, Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe die Praxen nicht im Blick. Als Hauptforderung nannte er, dass die gesetzlich festgelegte Begrenzung der Gelder, die von den Krankenkassen bereitgestellt werden, die sogenannte Budgetierung, abgeschafft wird. Das Geld reiche nicht mehr, so Heinrich. Aktuell mache er in seiner Praxis sogar mit jedem dritten Patienten Verluste. Das wird nach Ansicht des Verbandchefs dazu führen, dass weniger Menschen behandelt werden können.



Für jede Behandlung eines Patienten gibt es Geld von der Krankenkasse. Insgesamt ist die Summe jedoch gedeckelt. Wenn die Praxen mehr Menschen behandeln, bekämen sie ihre Kosten nicht voll erstattet, so die Kritik des Virchowbunds.



Lauterbach: "Soll der Beitragssatz für Arbeitnehmer steigen?"

Lauterbach äußerte sich am Sonntagabend zu der Protestaktion: "Am Brückentag schließen viele Praxen, wie die Apotheker wollen auch sie mehr Geld. Im Mittel (Median) verdienen sie aber nach Abzug aller Kosten um die 230.000 Euro pro Jahr", schrieb er im bei X, ehemals Twitter. "Soll der Beitragssatz für Arbeitnehmer steigen, damit das Honorar weiter steigt?"



Dirk Heinrich vom Virchowbund kritisierte, in dieser Debatte werde mit falschen Zahlen operiert - mit Zahlen pro Praxis. In einer Praxis sitze jedoch nicht immer ein Arzt, somit müsse durch die Zahl der Ärzte geteilt werden. Außerdem müssten bestimmte Kosten abgezogen werden, bei der Zahl handele es sich um einen sogenannten Rohertrag. Er verwies auf Berechnungen des Zentralinstituts für die Kasenärztliche Versorgung. Heinrich kündigte weitere Proteste an, falls nötig.