Turtle Berlin Montag, 30.10.2023 | 20:04 Uhr

Was bin ich froh, dass ich damals nicht zur Postbank gegangen bin. Das, was man hier liest, ist definitiv nur die Spitze des Eisberges, denn ich kenne auch jemanden, der betroffen war und diverse Tage nicht auf sein Konto zugreifen konnte. Das war genau Anfang diesen Jahres. Ich fand das schon ziemlich dreist.

Die Aussage: "es gebe keine grundsätzlichen IT-Probleme, sondern handele sich um "individuelle Störungen" bei "einzelnen" Kunden" verbuche ich deshalb eher unter: schlechter Scherz. Sorry, Postbank, das geht gar nicht. Will man eigentlich Kunden behalten oder Kunden vergraulen? Und da werden sich bestimmt alle älteren Menschen freuen, wenn man von 550 Filialen in den nächsten zwei Jahren bis zu 250 schließen will. Das ist ja dann fast die Hälfte: Glückwunsch Postbank für ihre Kundenfreundlichkeit.