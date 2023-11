Schnellerer Zugang zum Arbeitsmarkt - Regionale Unternehmer begrüßen Ampel-Pläne für Asylbewerber

Do 02.11.23 | 11:23 Uhr

Bild: dpa/Julian Stratenschulte

Die Bundesregierung will Geflüchtete und Migranten schneller in das Arbeitsleben integrieren. Am Mittwoch wurden dazu mehrere Maßnahmen auf den Weg gebracht. Höchste Zeit, sagt der Unternehmerverband Berlin-Brandenburg.



Asylbewerber sollen schneller Arbeit aufnehmen können

Bundeskabinett hat mehrere Regelungen verabschiedet

Regionale Wirtschaft begrüßt die Pläne

Bis zum Jahr 2033 fehlen hier 500.000 Arbeitskräfte



Die Berliner und Brandenburger Wirtschaft begrüßt die Pläne der Bundesregierung, Asylbewerbern den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. "Die Richtung stimmt", sagte der Präsident des Unternehmerverbandes Brandenburg-Berlin, Burkhardt Greiff, am Donnerstagmorgen im rbb24 Inforadio. "Wir unterstützen alles, was Flüchtlinge, Zugereiste aus anderen Ländern, auch aus nichteuropäischen Ländern, schnell in Arbeit bringt."

Mittelfristig fehlen 500.000 Arbeitskräfte

Arbeit schaffe Integration und vor allem schneller Sprachkenntnisse - dies werde gebraucht, um Mitarbeiter entsprechend ihrer Qualifikation einzusetzen, sagte Greiff. Nach seinen Angaben fehlen in den nächsten zehn Jahren in Berlin und Brandenburg eine halbe Million Fachkräfte und Nicht-Fachkräfte. Angesichts dessen seien die Pläne "ein kleiner Schritt in die richtige Richtung". Bisher gebe es viele bürokratische Hürden. Geflüchtete arbeiten nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit vor allem in der Zeitarbeitsbranche, dem Handel und der Logistik.



Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch mehrere Änderungen im Ausländerrecht auf den Weg gebracht. Mit ihnen sollen Asylbewerber und Ausländer, die über eine Duldung verfügen, künftig schneller Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten.

Stichtagsregelung wird verlängert

Konkret sollen Geduldeten im Regelfall eine Beschäftigungserlaubnis erhalten. Außerdem soll das Arbeitsverbot für Geflüchtete, die in Erstaufnahmeeinrichtungen für Alleinstehende leben, bereits nach sechs Monaten entfallen. Bisher galt das Verbot für neun Monate.



Zudem soll die Stichtagsregelung für die sogenannte Beschäftigungsduldung geändert werden. Bisher kann diese Möglichkeit nur nutzen, wer vor dem 1. August 2018 in die Bundesrepublik gekommen ist. Künftig sollen alle, die bis Ende 2022 nach Deutschland eingereist sind, diese Chance auf eine langfristige Bleibeperspektive nutzen können.

Bundesweit knapp 280.000 Menschen ausreisepflichtig

Menschen, die aus sogenannten sicheren Herkunftsländern "offensichtlich unbegründete" Asylanträge gestellt oder ihre Identitätsklärung verweigert haben, sollen von den nun auf den Weg gebrachten Erleichterungen allerdings nicht profitieren können.



Geduldete sind Menschen, die zwar ausreisepflichtig sind, aber aus bestimmten Gründen nicht abgeschoben werden können. Am 30. Juni waren insgesamt 279.098 Menschen in Deutschland ausreisepflichtig – 224.768 von ihnen hatten eine Duldung, etwa weil sie keine Ausweisdokumente haben, krank sind oder ein minderjähriges Kind haben, das eine Aufenthaltserlaubnis besitzt.

