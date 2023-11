Personalnachfrage in Berlin und Brandenburg weiter konstant

Do 02.11.23 | 10:42 Uhr

Die Arbeitslosigkeit ist im Oktober in Berlin stabil geblieben, in Brandenburg sogar leicht gesunken. Vor allem zwei Regionen haben allerdings weiterhin sehr hohe Arbeitslosenquoten.

Die Arbeitslosigkeit ist in Berlin im Oktober stabil geblieben, in Brandenburg leicht gesunken. Das teilte die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mit.

In Berlin waren demnach im Oktober 192.771 Menschen arbeitslos, 498 mehr als im Vormonat und 14.339 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote beträgt den Angaben zufolge 9,3 Prozent. Das sind 0,5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmonat.

Am höchsten war die Arbeitslosenquote im Oktober mit 14,1 Prozent in Neukölln.