November - Arbeitslosenzahl in Berlin minimal gesunken - leichter Anstieg in Brandenburg

Do 30.11.23 | 12:37 Uhr

picture alliance/dpa/J.Kalaene Audio: rbb24 Inforadio | 30.11.2023 | Bild: picture alliance/dpa/J.Kalaene

Die Arbeitslosigkeit ist in Berlin im November im Vergleich zum Vormonat minimal gesunken. Brandenburg verzeichnet einen leichten Anstieg. Positive Beschäftigungsaussichten würden weiterhin Chancen auf dem Arbeitsmarkt bieten.

Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin ist im November leicht gesunken, im Vergleich zum Vorjahresmonat aber leicht angestiegen. In der Hauptstadt sind derzeit 190.807 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte.

Quote liegt in Berlin bei 9,2 Prozent

Das waren 1.964 weniger als im Vormonat, aber 15.216 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 9,2 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 8,7 Prozent.

dpa/J. Woitas 3 min Bürgergeld-Sanktionen - Wer nicht arbeiten will, wird seltener belangt Ein Brandenburger Fleischermeister sucht verzweifelt neue Mitarbeiter. Das Jobcenter bietet ihm 47 geeignete Arbeitssuchende an - doch von denen will kaum einer angestellt werden. Sanktionen haben sie seit Einführung des Bürgergelds kaum zu befürchten. Von Gabi Probst

Den Arbeitsagenturen und Jobcentern wurden im November 5.046 neue offene Stellen gemeldet. Das waren 82 weniger als im Vormonat. Insgesamt waren in diesem Monat in der Hauptstadt 20.267 freie Arbeitsstellen gemeldet - 536 mehr als im November des Vorjahres.

Leichter Anstieg in Brandenburg

In Brandenburg ist die Zahl der Arbeitslosen leicht gestiegen. 77.795 Menschen waren im November arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion weiter mitteilte. Das waren 280 mehr als im Oktober und 3.336 mehr als im November des vergangenen Jahres. Zurzeit beträgt die Arbeitslosenquote 5,8 Prozent - im Vergleich zu 5,6 Prozent vor einem Jahr. Den Arbeitsagenturen und Jobcentern wurden im November 4.081 neue offene Arbeitsstellen gemeldet. Das waren 128 mehr als im Oktober. Insgesamt gab es im November in Brandenburg 24.754 freie Arbeitsstellen - und damit 2.791 weniger als ein Jahr zuvor.

Auch die Zahl arbeitsloser Jugendlicher (im Alter von 15 bis zu 25 Jahren) ist in beiden Ländern gegenüber dem Oktober gesunken - in Brandenburg stärker als in Berlin.



"Positive Beschäftigungsaussichten"

Die Beschäftigungsaussichten in der Metropolregion seien weiter positiv, teilte die Regionaldirektion mit. "Mit der Intensivierung unserer Betreuung von Sprachkursabsolventinnen und Sprachkursabsolventen mit grundständigem Sprachniveau in den Jobcentern und Agenturen für Arbeit mobilisieren wir Potenziale zur Sicherung des Arbeits- und Fachkräftebedarfs in Berlin und Brandenburg", sagte Regionaldirektionschefin Ramona Schröder.

Sendung: rbb 88,8, 30.11.2023, 10:00 Uhr