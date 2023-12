"Attraktive Spätkauf-Einheit mit 75 m² Fläche verfügt über Laufkundschaftsverkehr", heißt es in einer Anzeige. In einer anderen Annonce wirbt der Verkäufer für seinen Späti, der "im Herzen des Gräfekiezes" liege. Der Preis für die Übernahme inklusive neuem Kassensystem, Kühlschränken, Regalen und Tresen: 45.000 Euro. Der neue Besitzer muss dann noch monatlich 1.800 Euro Miete abdrücken.

Auf dem Verkaufsportal "Kleinanzeigen" (früher eBay Kleinanzeigen) kann man alles mögliche kaufen - und neuerdings auch Spätis: Jene Kiezläden, die ein Stück Berliner Geschichte geworden sind, die gefühlt an jeder Ecke der Stadt stehen, die Bier, Sekt, Kaugummis, Ketchup, Tiefkühlpizzen, Chips und andere Produkte auch noch am späten Abend verkaufen.

Der Grund dafür seien zum einen die gestiegenen Kosten; Energie, Inflation, Miete. Und ein bisschen auch die Lieferdienste. Zum anderen aber, so der Vorwurf: Die fehlende Unterstützung des Senats. "Solange Spätis an Sonn- und Feiertagen, also den umsatzstärksten Tagen, nicht öffnen dürfen, haben wir keine Chance", sagt Baba.

Der Handelsverband Berlin-Brandenburg (HBB), wo auch der Verein Mitglied ist, unterstützt den Vorschlag. "Wir sind dafür, dass der Einzelhandel generell an Sonntagen öffnen darf, wenn dies gewünscht wird", sagt HBB-Geschäftsführer Phillip Haverkamp. Er zählt die Spätis ausdrücklich dazu und spricht von unfairen Bedingungen, da Tankstellen an Sonntagen offen haben und neben Kraftstoff durchaus Produkte anbieten, die sonst im Supermarkt zu finden sind.

Worauf Baba hinaus will, ist das Berliner Ladenöffnungsgesetz. Spätis dürfen demnach in Berlin nur von Montag bis Samstag öffnen. Sonntags können nur spezielle Verkaufsstellen geöffnet haben, dazu gehören Tankstellen, Apotheken und Backgeschäfte, aber nicht Spätis. "Späti e.V." fordert deshalb seit Jahren, Spätverkaufsstellen mit Tankstellen gleichzustellen.

Führt dies dazu, dass die Spätis in Berlin aussterben? Wie viele Spätis es in Berlin gibt, weiß niemand genau, weil Spätis keine offizielle Wirtschaftseinheit sind. Und auch, weil es bei Spätis eine schnellere Fluktuation gibt als bei Supermärkten oder Tankstellen. "Spätibetreiber können im Grunde ihren Mietvertrag kündigen und am selben Tag abends das Licht ausmachen", sagt Haverkamp.

Die New York Times gehört zu den bekanntesten Zeitungen der Welt. Worüber das Blatt berichtet, bekommt automatisch Gewicht. Nun sind dort erstmals die Begriffe "Spätkauf" und "Ringbahn" aufgetaucht - in einem Beitrag, der den New Yorkern empfiehlt, nach Berlin zu schauen.

Wer in Berlin sonntags unterwegs ist, wird allerdings merken, dass längst nicht alle Spätis zu haben - trotz Verbot. Der Grund hierfür ist meistens ein Trick, auf den Spätibetreiber seit einigen Jahren zurückgreifen. Aufgrund einer Klage gegen das Bezirksamt Berlin-Mitte entschieden Gerichte, dass Gaststätten sonntags öffnen dürfen - und eben dabei so aussehen dürfen wie ein Späti. Heißt, die Spätis fungieren an Sonntagen als Gaststätten. Sie sind dann eine Art Mischbetrieb, bestehend aus einem Einzelhandel, der Butter verkauft, und einer Gaststätte, die Bier und Bockwurst anbietet. Dass beide Betriebe zufällig in derselben Räumlichkeit sind, sei nicht verboten, urteilten die Gerichte damals.

Damit die Ordnungsämter die Spätibesitzer an Sonntagen in Ruhe lassen, müssen die jedoch einige Voraussetzungen erfüllen. Da dies nicht immer möglich sei, könnten längst nicht alle Spätis davon profitieren, so der Verein Späti e.V. "Vor allem kleine Spätis haben haben nicht die Möglichkeit, den erforderlichen 'Gaststättencharakter' herzustellen. Meistens fehlt ihnen schlicht der Platz im und vor dem Späti, um genügend Stühle und Tische aufzustellen", sagt Baba. "Damit allen geholfen werden kann, hilft nur die Gleichstellung von Spätis mit Tankstellen", wiederholt er. Und wenn das nicht passiert? "Viele junge und alte Menschen, die jahrelang in Spätis gearbeitet haben, werden zum Jobcenter rennen. Wie sollen sie ohne Ausbildung, Abitur oder Studium heute Arbeit finden?", so Baba.