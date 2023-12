Ach so..... Montag, 11.12.2023 | 10:58 Uhr

" 60 Prozent der BahnCard-Kundinnen und Kunden nutzen nach DB-Angaben bereits jetzt die digitale Form der Karten in der App."

........und was ist mit dem restlichen 40 Prozent? Die haben jetzt Pech gehabt oder wie? Vielleicht gibt es ja auch Gründe, warum diese Menschen bisher nicht die digitale Form benutzt haben? Ich vermute mal, das sind u.a. auch ältere Menschen, die das aus irgendwelchen Gründen nicht wollen. Will man diese jetzt ausschließen oder was?



Diese Spitze darf noch erlaubt sein: Hauptsache der Vorstand zahlt sich Millionen an Boni aus. Egal wie es mit der Deutschen Bahn läuft oder eben auch nicht, Bonizahlungen gehen immer. Mannomann