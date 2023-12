Die Beschäftigten im Einzelhandel und in einigen Unternehmen des Großhandels in Berlin und Brandenburg sind ab Freitag für die folgenden vier Tage zum Warnstreik aufgerufen.

Der Schwerpunkt liege bei Edeka, Rewe und Kaufland, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Donnerstag. Aber auch andere Unternehmen wie Modegeschäfte und Elektronikmärkte seien von den Arbeitsniederlegungen betroffen.

Am Freitagvormittag sei zunächst eine Kundgebung der Beschäftigen in Berlin (10:45 Uhr, am Arnimplatz) geplant. Die Gewerkschaft rechne mit etwa 1.000 Teilnehmern. Es ist bereits der sechste Warnstreik in dem seit Monaten schwelenden Tarifstreit. Die Verhandlungen für den Handel stecken fest.

#Verdi fordert im Einzelhandel unter anderem in allen Regionen mindestens 2,50 Euro mehr pro Stunde und eine Laufzeit von einem Jahr. Je nach Bundesland kommen weitere Forderungen hinzu.