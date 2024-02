Zwei Jahre nach Beginn des Ukraine-Kriegs will die Arbeitsagentur in Berlin verstärkt mit der Vermittlung der ukrainischen Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt starten. Beim größten Teil der Menschen würden jetzt die Integrationskurse enden "und jetzt legen wir da auch los", sagte Ramona Schröder, Geschäftsführerin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Arbeitsagentur, am Montag dem rbb24 Inforadio.

In Deutschland seien die Sprachkurse anfangs nicht immer erfolgreich gewesen, räumte sie ein. Die Erfassung der Qualifikationen sei früher wegen der fehlenden Sprachkenntnisse nicht möglich gewesen - obwohl die meisten Ukrainer gut Englisch sprächen. Nun habe man sich "als allererstes vorgenommen", die Flüchtlinge sehr eng zu begleiten und ihre Qualifikationen und Ausbildungen festzustellen und zugleich zu klären, "welche Stellen haben wir auf der anderen Seite, wie können wir das gut zusammenbringen".



Auf die Frage, warum Staaten wie Polen und die Niederlande bei der Integration ukrainischer Flüchtlinge in die Arbeitsmärkte viel weiter seien und in Deutschland erst rund ein Fünftel der Ukrainerinnen und Ukrainer arbeiten würde, verwies Schröder auf die anderen Rahmenbedingungen, die dort gelten. Am Bürgergeld, das Ukrainer von Anfang an erhalten, läge die niedrige Quote der arbeitenden Menschen in Deutschland aber nicht. Es müsste eben erst einmal die Sprache gelernt werden. Sie wolle das nicht politisch bewerten, aber sie sehe im Bürgergeld keinen Hinderungsgrund, einen Job anzunehmen, sagte Schröder.