Das Elektroauto von Tesla sei Marktführer sowohl in Europa als auch in China. Fast 500.000 Exemplare seien allein nach China geliefert worden. In den 30 berücksichtigten europäischen Ländern wurde das Model Y insgesamt mehr als 250.000 Mal verkauft.

Auf Platz zwei und drei folgen zwei Modelle des japanischen Herstellers Toyota. Eins davon (Corolla) führte noch im Jahr 2022. Tesla stellt das Model Y unter anderem auch in Grünheide (Oder-Spree) her.

Ein Elektroauto des US-Amerikanischen Herstellers Tesla wurde im Jahr 2023 weltweit so häufig verkauft wie kein anderer Pkw: Etwa 1,23 Millionen Exemplare des Model Y verkaufte Tesla laut Angaben des Marktanalysten Jato Dynamics im vergangenen Jahr. Das sei ein Plus von 64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Das Werk des Elektroauto-Herstellers in Brandenburg steht für zwei Wochen fast still. Hintergrund sind Verzögerungen in der Lieferkette infolge von Kämpfen im Roten Meer. Die Mitarbeiter sollen aber weiterbezahlt werden. Von Martin Krauß

Laut Felipe Munoz, Analyst von Jato Dynamics, kostet das Model Y in Deutschland etwa 18 Prozent weniger als der Durchschnitt aller Elektroautos. Trotzdem ist das Model Y in Deutschland weniger erfolgreich als in anderen Ländern: Insgesamt 45.818 Exemplare wurden 2023 nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes hierzulande verkauft, damit reichte es hierzulande nur für Platz acht. Immerhin: Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 30 Prozent.

Ob die positive Tendenz anhält, ist noch nicht abzusehen: Im vergangenen Dezember wurde das Elektroauto hierzulande nur 2.721 Mal verkauft. Im Dezember 2022 waren es noch über 7.000 Fahrzeuge - allerdings galt damals noch eine hohe Kaufprämie für Elektroautos, die kurz vor Jahresende einen Verkaufsboom verursachte.

Tesla produziert seit März 2022 offiziell Elektroautos in Grünheide. Den Angaben des Unternehmens zufolge sind dort rund 11.500 Mitarbeiter beschäftigt, die Mehrzahl komme aus Berlin. Derzeit stellt das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 250.000 Fahrzeuge jährlich her und will die Produktion in den kommenden Jahren vervierfachen.