Gisbert-Berlin Berlin Donnerstag, 28.03.2024 | 11:43 Uhr

Welches Ziel verfolgt eine so verfasste Überschrift? Jeder halbwegs Informierte weiß darum, dass es in der saisonalen Entwicklung quasi üblich ist, dass sich die Arbeitslosenzahlen zum Frühjahr hin rückläufig entwickeln. Das hingegen im Vorjahrsvergleich ein drastischer Anstieg (plus 9,3%!) zu verzeichnen ist, wird im letzten Ansatz beiläufig sowie unter dem Titel "Zahl der Arbeitslosen in Berlin leicht zurückgegangen" untergemischt. Das irritiert doch schon sehr.