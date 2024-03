Bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) gibt es offenbar erste Ergebnisse.

Wie die BVG am Mittwoch mitteilte, hat das landeseigene Unternehmen am Montag und Dienstag weiter mit der Gewerkschaft Verdi verhandelt. Bei vielen zentralen Punkten habe man sich einigen können. So soll demnach eine 6. Entgeltstufe eingeführt werden. Auch bei den Themen Erholungsurlaub, Urlaubsgeld und Absenkung der unbezahlten Pausenanteile im Fahrdienst habe man sich angenähert.

Die aktuelle Verhandlungsrunde sei damit laut BVG ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem guten Tarifabschluss für die rund 16.000 Mitarbeitenden. Die nächste Verhandlungsrunde sei für den 28. März angesetzt worden.