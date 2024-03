Schloss-Straßen-Center in Berlin-Friedenau insolvent

Das Schloss-Straßen-Center in Berlin-Friedenau ist insolvent. Das hat das Amtsgericht Charlottenburg am Freitag mitgeteilt. Das Verfahren am Mittwoch eröffnet und ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt worden.

Das Einkaufscenter am Walther-Schreiber-Platz wurde im März 2007 eröffnet und hat eine Verkaufsfläche von rund 16.000 Quadratmetern. In unmittelbarer Nähe befinden sich drei weitere Einkaufscenter, "Das Schloss", "Boulevard Berlin" und das Forum Steglitz. Das Schloss-Straßen-Center ist das kleinste der Häuser.