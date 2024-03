Armutsquote in Brandenburg leicht gesunken, stärkster Rückgang in Berlin

Rund jeder siebte Brandenburger zählte im Jahr 2022 in Brandenburg zu den Einkommensarmen. Das geht aus dem aktuellen Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hervor.

Demnach gehe die Armut in Brandenburg tendenziell zurück. Nach Beginn der Corona-Pandemie 2020/21 habe es zwar einen leichten Anstieg gegeben, zuletzt sei die Armutsquote jedoch wieder um 0,6 Prozentpunkte auf 14,2 Prozent gesunken. Damit gehöre Brandenburg neben Bayern und Baden-Württemberg zu den Bundesländern mit der niedrigsten Quote. Das zeige, dass die wirtschaftliche Erholung in Brandenburg voranschreite und sich die Einkommenssituation verbessere, so Andreas Kaczynski vom Vorstand des Paritätischen Wohlfahrtverbands Brandenburg. Alleinerziehende und Kinder sowie Rentnerinnen und Rentner seien jedoch besonders von Armut betroffen.