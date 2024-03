Papierhersteller will wegen sinkender Nachfrage 100 Stellen in Schwedt streichen

Der Papierhersteller Leipa aus Schwedt (Uckermark) will rund 100 Arbeitsplätze abbauen. Der Betrieb einer älteren Papiermaschine soll zur Jahresmitte wegen rückläufiger Nachfrage eingestellt werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. In Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat wolle der Arbeitgeber den betroffenen Mitarbeitern "sozialverträgliche Lösungen" anbieten, wie es hieß.

Die Produktion in Schwedt soll nun auf die technologisch fortschrittlichere Maschine konzentriert werden, hieß es von Leipa. Diese Entscheidung sei Teil eines Ansatzes zur Standortoptimierung. Das Unternehmen begründet den Stellenabbau mit äußeren Faktoren wie Politik, einem schwachen volkswirtschaftlichen Umfeld sowie einer rückläufigen Nachfrage nach grafischen Papieren. Grafisches Papier wird zum Schreiben, Bedrucken oder Kopieren verwendet.