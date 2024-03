Aktuelles zur Regionalbahnlinie RE6

Wegen der Reparatur an einer Weiche beginnen und enden die Fahrten heute (18.3.) in Spandau sowie in Hennigsdorf (b. Berlin). Nutzen Sie als Ersatz bitte zwischen Spandau und Charlottenburg die S-Bahnlinien S3 oder S9 und zwischen Hennigsdorf (b Berlin) und Berlin die S25