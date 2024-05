Uta Dienstag, 28.05.2024 | 19:39 Uhr

In der Pflege wird immer mehr auf "kultursensible Pflege" Wert gelegt.



Vielleicht passt unsere Erziehung nicht mehr für alle Kulturen gleich.

Vielleicht braucht es von Beginn an eine "kultursensible Erziehung" in Kitas und "kultursensible Lehrmethoden" in Schulen.

Vielleicht kann nur so ein gutes Miteinander gelingen.