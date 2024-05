Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz weist Kritik zurück, dass ein Angebot zur weiteren Versorgung der Raffinerie mit Öl aus Kasachstan unbeantwortet blieb. Verträge seien Sache der Gesellschafter.

Die Versorgungssicherheit der PCK-Raffinerie in Schwedt (Uckermark) und die dortigen Arbeitsplätze sind laut Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gewährleistet. Das teilte am Montag eine Sprechererin auf Anfrage von rbb|24 mit.

Das sei jedoch bereits der Fall, heißt es nun aus dem BMWK. "Die konkrete Auslastungshöhe der Raffinerie ist dabei eine wirtschaftliche unternehmerische Entscheidung der Anteilseigner. In der Regel liegt sie bei rund 80 Prozent, laut Unternehmensangaben", teilte die Sprecherin mit. Im Mai habe die Auslastung jedoch nur 75 Prozent betragen, da Reinigungsarbeiten an der Pipeline Rostock-Schwedt vorgenommen werden mussten.

Um diese Versorgungsstabilität weiter aufrecht zu halten, sei auch das BMWK in Verhandlungen eingebunden: "Wir unterstützen weiterhin intensiv in Gesprächen mit Partnern die Versorgung des Standortes Schwedt mit Rohöl. Das umfasst insbesondere Gespräche mit Unternehmen aus Polen und Kasachstan", teilte die Sprecherin mit. Oberstes Ziel bleibe demnach, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und den Betrieb von Rosneft Deutschland und der PCK Schwedt verlässlich und auf Dauer zu sichern. Jedoch: "Die Lieferverträge machen die einzelnen Gesellschafter", so das BMWK. Neben Rosneft hält Shell weitere Anteile an der PCK.