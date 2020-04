Die Türen der Gaststätte und Pension "Zur Hecke" in Waltersdorf bei Berlin stehen weit offen. Doch die Stühle im Gastraum sind hochgestellt, der Tresen glänzt in der Sonne. Um die Mittagszeit sitzen sonst mindestens 40 Gäste hier, viele aus der Umgebung oder aus dem benachbarten Einkaufszentrum Walterdorf. Heute aber steht Gastwirt Frank Hecke mit einer Tasse Kaffee in der Hand allein im Schankraum.

Aber auch für ihn selbst, weiß Frank Hecke, steht alles auf dem Spiel. Da liegen die Nerven schon mal blank, räumt er ein: "Ich habe mit meiner Schwester telefoniert. Das war nicht leicht. Da war ich auch am Weinen. Solange ich denken kann, gibt es die Gaststätte und die Pension als Familienbetrieb. Ich bin ja nicht dumm und kann rechnen." Frank Hecke weiß genau, wann der Punkt kommt, an dem er nicht mehr zahlungsfähig ist. "Die Rettungspakete hin oder her, ein kleines Unternehmen, wie dieses, braucht die Hilfe sofort. Und wenn die nicht kommt, dann ist das schon dramatisch und das möchte man nicht erleben."

Noch ist kein Euro Zuschuss bei Frank Hecke angekommen. Allein auf das Geld der anderen will er sich auch nicht verlassen. Stattdessen kocht er nun selbst und versucht mit einem Gaststättenbetrieb auf Sparflamme über die Runden zu kommen.

Essen außer Haus für Senioren - dieser Service, sagt Hecke, läuft weiter: "Die alten Leute verlassen sich auf uns. Und dann habe ich eine kleine Mittagskarte angeboten. Ich bin jetzt in der Firma Kaufmann, Buchhalter und Koch in einer Person. In der Hoffnung natürlich, dass ich es hier irgendwie am Laufen halten kann."

Die Gaststätte und Pension "Zur Hecke" in Walterdorf ist ein Familienbetrieb in dritter Generation. Höhen und Tiefen, sagt Frank Hecke, gab es schon viele. Als Kind ist er hier aufgewachsen, die Eltern hatten es nicht immer leicht. Auch die Wende hat das Familienunternehmen gut überstanden. Das Scheitern an einem Virus sei also keine Option.