Novemberhilfe des Bundes startet voraussichtlich am 27.11.

Die sogenannten Novemberhilfen des Bundes, die Umsatzeinbußen während des Teil-Lockdowns ausgleichen sollen, können voraussichtlich ab Ende kommender Woche beantragt werden.



Das sagte der Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Montag im Wirtschaftsausschuss des Landtags. Er gehe davon aus, dass das entsprechende Internet-Portal dazu am 27. oder 28. November freigeschaltet werde, so Steinbach.