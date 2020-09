2024 will Elon Musk auf den Mars. Am Donnerstag war er erstmal in Grünheide, um sich über den Fortschritt der Bauarbeiten auf dem Gelände der zukünftigen sogenannten Gigafabrik von Tesla in Brandenburg zu informieren. Dort durfte er bestaunen, was in Deutschland eigentlich nur schwer vorstellbar ist: ein Mega-Projekt, das voraussehbar rechtzeitig fertiggestellt wird und das der Region 10.000 Arbeitsplätze verspricht - Elon Musk, der Heilsbringer für Berlin-Brandenburg?

Dabei macht der Multimilliardär ja so einiges mehr als nur Autos bauen: eben Raketen ins Weltall schießen - oder mit Chip-Implantaten und Röhren-Transport experimentieren. Und all das während er die Menschheit rettet, wie es etwa die "Welt" beschreibt. Elon Musk und Bescheidenheit passen nicht wirklich zusammen, doch eines muss man ihm lassen, er macht von sich reden. Damit Sie mitreden können, haben wir die wichtigsten Informationen über den Tesla-Chef gesammelt.