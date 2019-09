Deutschlands erfolgreichster Popmusiker, Herbert Grönemeyer, hat am Dienstag das erste von zwei ausverkauften Konzerten in Berlin gegeben. Die politischen Botschaften seines aktuellen Albums "Tumult" haben den Abend geprägt. Von Steen Lorenzen

Das Konzert beginnt mit neuen Songs. "Tumult" heißt das Album, aus dem Grönemeyer reichlich spielt. Ende 2018 erschienen. Songs wie "Sekundenglück" oder "Bist Du da" gehören bereits zum Repertoire seiner Fans, die immer aushelfen, wenn dem 63-Jährigen mal die Puste ausgeht. Er dirigiert sie alle, hat auch ohne Hornbrille das Publikum bis zur Reihe oben am Currywurst-Stand im Blick: "Hallo, da oben! Ja, Du, im gelben Pulli!"

22.000 Menschen machen eine Welle. Und noch eine. Und dann noch eine. Herbert soll kommen. Und er kommt. Strahlt schon, bevor er auch nur eine Zeile gesungen hat. Er weiß: Es wird ein Heimspiel, wie jedes seiner Konzerte. Auswärts gibt es nicht. Aber Berlin! Wahnsinn! Herbert ballt die Fäuste. Los jetzt! Ja! Tanzen - kann er nicht, weiß man. Trotzdem ist er ständig in Bewegung, auf dem Laufsteg oder auf den Tribünen-Treppen unterwegs. Herbert winkt, freut sich, läuft umher wie ein Flitzer im schwarzen Anzug.

Konzertkritik | Herbert Grönemeyer in Berlin

Überhaupt, die Balladen. Mit ihnen dringt Herbert zum Kern seines Schaffens vor. Sie tragen am allerdeutlichsten seine poetische Handschrift, sind assoziativ, wie Kettenreaktionen oder aneinandergereihte Bilder, die er mit scharfen Zischlauten und harten Konsonanten verbindet. Auf dem schmalen Grat zum Kitsch entlang, aber immer auf der richtigen Seite.

Standfestigkeit beweist Grönemeyer auch mit seinen politischen Botschaften. Es ist seine politische Botschaft. Die Wahlergebnisse in Brandenburg und Sachsen erwähnt er zwar nicht ausdrücklich, doch was er von sich und seinem Publikum erwartet, macht er von Anfang an klar: Haltung, gegen rechte Populisten, gegen Rassismus und Ausgrenzung. Alle sollen seinen Slogan mitsingen: "Kein Millimeter nach rechts!" Die Reden sind kurz und knackig, die längste geradezu agitatorisch. Im Jubel der Fans geht sie ein wenig unter.

Nach zweieinhalb Stunden hat das große Geben und Nehmen ein Ende. Den Energiefluss zwischen Grönemeyer und seinen Fans bringt ein finales Feuerwerk auf den Punkt. Es ist ok. Alles auf dem Weg. Zwischen Mensch und Mensch.