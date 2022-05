Die Sammlungsstücke wie historische Alltagsgestände, Schmuck, Werkzeuge und Mode wurden am Donnerstag vergangener Woche in Berlin für die Reise vorbereitet. Nach Angaben der Stiftung ist es keine offizielle Rückgabe. Es werde jedoch nicht davon ausgegangen, dass die Objekte wieder nach Deutschland zurückkehren.

Nach gemeinsamen Forschungen wissenschaftlicher Teams der beteiligten Museen werden 23 Objekte aus der Sammlung des Ethnologischen Museums der Stiftung Preußischer Kulturbesitz nach Namibia gebracht. "Das sind unglaublich bedeutende Objekte", sagte Stiftungspräsident Hermann Parzinger am Dienstag dem rbb, "weil sie im Grunde eine Zeit im späten 19. Jahrhunderts beleuchten, eine Geschichte lebendig werden lassen, die dort nicht mehr existiert."

Innerhalb weniger Jahre versuchte das Deutsche Kaiserreich Ende des 19. Jahrhunderts, ein weltumspannendes Imperium aufzubauen. Ungerechtigkeit, Ausbeutung und blutige Auseinandersetzungen prägten das Leben in den Kolonien. Ein Überblick von Oliver Noffke

Was war das Deutsche Kolonialreich?

Die Objekte wurden von namibischen Experten ausgesucht und sollen künftig in Windhoek, der Hauptstadt des Landes, erforscht werden. Einige sollen bei der Eröffnung des Museums für namibische Mode am 1. Juni in der nordnamibischen Stadt Otjiwarongo ausgestellt werden.

Als besonders wertvoll gilt eine Puppe aus Holz, Eisen, Fell und Kalk. "Diese Puppe symbolisiert die Fruchtbarkeit. Sie wurde Frauen geschenkt, die bald heiraten würden", so Esther Moonbolah-Goagoses im rbb24 Inforadio. "In unserer Kultur heißt das, sie sollten bald Kinder haben." Laut der Gerda-Henkel-Stiftung wurde die Puppe im Jahr 1900 von der Königin Olugondo von Ondonga für ihre finnische Freundin gefertigt, die Missionarstochter Anna Rautanen [gerda-henkel-stiftung.de].