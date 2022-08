Es ist wieder Seeed-Woche in der Wuhlheide: Am Dienstagabend gab die Band das erste von insgesamt fünf Konzerten - nachgeholte und Zusatzshows in einem. Die Marching-Reggae-Band feiert ihr Berlin-Comeback nach zweieinhalb Jahren Pause. Von Alexander Soyez

Ein fast voller Mond am Himmel, ein warmer Sommerabend und Seeed auf der Bühne: Was will man mehr? Lächelnde Gesichter, schwingende Hände und tanzende Körper umweht von ein paar süßlichen Rauchschwaden, umarmt von Gute-Laune-Musik, die einfach nie alt wird und einen sofort mitnimmt. Mit Seeed bekommt man genau das, was man erwartet und das ist immer noch groß und vielleicht jetzt sogar größer und schöner - auch oder vielleicht gerade weil wir so lange darauf warten mussten.

Zweieinhalb Jahre hat die Band nicht mehr in Berlin gespielt und die Sehnsucht nach einem großen Seeed-Sommer-Wulheiden-Erlebnis liegt spür- und hörbar in der Luft. Die klatschende Vorfreude, die ausgelassene erwartungsfrohe Begeisterung ist schon aus einem Kilometer Entfernung in der Wuhlheide zu hören, lange bevor Peter Fox, Dellé und das restliche Band-Dutzend dann endlich selbst über die Bühne toben und den Sound aufdrehen.