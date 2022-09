Im Internet ist die Rapperin Katja Krasavice ein Star. Millionen folgen ihren Songs mit den derben Texten bei Youtube, Instagram und Tiktok. Am Dienstag spielte sie nach langer Pause mal wieder ein Konzert in Berlin. Von Hendrik Schröder

Schon vor dem Konzert ist die Stimmung wahnsinnig gut. In der Warteschlange stehen junge Menschen zwischen 16 und 20 und glühen mit Hilfe kleiner Jägermeister-Flachmänner und Prosecco aus der Dose schon mal vor. "Es ist Dienstagabend und morgen ist Schule", will man rufen, und denkt dann: Ach lass sie doch.

Dann fällt der Vorhang und Katja Krasavice steht da in einem regenbogenfarbenen Pelzmantel, der an ihr aussieht wie ein Zelt. Im Hintergrund ein DJ, der ein bisschen an den Knöpfen dreht. Dann wendet sie dem Publikum den Rücken zu, lässt den Mantel fallen, trägt darunter nicht viel mehr als einen String-Tanga und hohe schwarze Stiefel, streckt ihren Hintern gen Publikum, streicht sich darüber. Die Leute bekommen bald Schnappatmung.

Zwei Tänzerinnen und zwei Tänzer kommen auf die Bühne. Imitieren Geschlechtsakte und wackeln ordentlich herum. Dazu rappt Krasavice Zeilen, die man hier gar nicht alle zitieren kann, so hart sind sie. Es geht wahnsinnig viel um Pussy und Penis und was man damit so machen kann, um Stellungen, Praktiken und immer wieder um Geld und Macht.

Das Geld hat jetzt Katja, verdient mit Web-Videos, Musik und ihrer Autobiografie - und mit dem Geld hat sie die Macht. Über die Männer. Über ihr Leben. Gut live rappen kann sie eigentlich nicht, und ihre Stimme ist eher ein Stimmchen, aber das ist total egal. "Ich hab einen roten Benz, dank Only Fans, ich bin jetzt Millionärin und jetzt ist auch egal wo ich her bin", singt sie. Das klingt auf den ersten Blick billig, ist aber eigentlich echt entwaffnend gesagt.