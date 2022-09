#musikistkeinhobby | Rapper McLuvin - "Ein Rapper, der noch Jungfrau ist, in meinem Alter, das ist doch funny"

Sa 10.09.22 | 08:23 Uhr | Von Hendrik Schröder & Christoph Schrag

Bild: Hendrik Schröder

Der Rapper McLuvin hat in seinen Songs ein zentrales Thema, über das fast niemand sonst singt oder rappt: Er hatte noch nie Sex. Für diese Offenheit bekommt er hämische Kommentare, aber auch tausende Klicks. Ein Gesprächsprotokoll von Hendrik Schröder und Christoph Schrag.

In der neuen rbb|24-Reihe #musikistkeinhobby treffen Hendrik Schröder und Christoph Schrag jede Woche Musiker:innen aus der Region, die gerade auf dem Sprung nach oben sind - und ihre ganz besondere Message und Geschichte erzählen. Ich bin Kevin, 24 Jahre alt, in München geboren und seit eineinhalb Jahren in Berlin. Als Rapper bin ich McLuvin. Da nenne ich mich gerne "Deutschlands harmlosester Rapper". Wir haben ja eine Szene, wo alle sich als mega hart vermarkten. Gangster hier, Gangster da. Aber wie oft hörst du jemanden, der sich als harmlos vorstellt? Bei mir ist das aber echt so, ich bin total harmlos und finde das auch gut so. Mein Herz gehört zwar dem Hip-Hop mit all seinen Facetten, aber ich hatte einfach Lust, es anders zu machen und nicht so hart aufzutreten.

Im Rap kannst du so viele Sachen sagen, die eine Helene Fischer nicht sagen kann

Gangster-Rap ist die Speerspitze des Hip-Hop, das ist klar. Aber ich gehe das lieber mit Humor an. Mir ist das total wichtig, sich nicht zu ernst zu nehmen. Natürlich möchte man als Künstler, dass seine Message gehört wird und Hip-Hop ist nun mal gerade der Zeitgeist. Ich saß zwar jetzt nicht in meinem Zimmer und habe überlegt, auf welchen musikalischen Zug ich denn mal aufspringen könnte, um Leute zu erreichen. Aber unterbewusst hat das bestimmt eine Rolle gespielt. Im Rap hast du einfach eine sehr große künstlerische Freiheit. Im Rap kannst du so viele Sachen sagen, die eine Helene Fischer nicht sagen kann.

Wer ist in meinem Alter noch Jungfrau?

Gleich die erste Zeile von meinem Song "Wer ist McLuvin" ist ja: "Wer ist dieser Rapper, der noch Jungfrau ist". Es ist einfach immer besser über Sachen zu schreiben, die man kennt und die einem nah sind. Und in meinem Alter noch Jungfrau zu sein, das ist einfach ungewöhnlich, das ist was anderes. Und deswegen trage ich das auch so nach außen. Ich meine, hey, ein Rapper der noch Jungfrau ist, in meinem Alter, das ist doch auch funny. Das ist, als wenn du Rapper bist und dein Vater der Polizist ist, der Pablo Escobar erschossen hat. Alle rappen drüber, wie cool Pablo Escobar ist und du rappst darüber, dass dein Vater den erschossen hat. Ich mache jetzt seit vier Jahren Musik und habe auch am Anfang, mit 19, schon darüber gerappt, dass ich noch nie mit jemandem geschlafen habe und seitdem hat sich das nicht geändert.

Ich wollte einfach nicht

Ich sage das ganz ehrlich: Ich habe schon alle möglichen sexuellen Erfahrungen gemacht, aber ich habe halt noch nie mit jemandem geschlafen. Für mich ist das einfach das Intimste von allem und ich habe bisher keine Frau getroffen, die ich so sehr mochte und wo ich so viel Wärme verspürt habe, dass ich mit ihr Sex haben wollte. Das wäre für mich aber die Voraussetzung. Das ist jetzt nicht religiös motiviert oder so. Für mich ist das einfach so eine wichtige und intime Sache, dass es die Richtige sein muss. Es geht auch nicht darum, bis zur Ehe zu warten. Ich finde das einfach besser, wenn man mit eher weniger Menschen schläft, das bedeutet auch einen gewissen Respekt dem Sex an sich gegenüber zu haben. Das ist etwas sehr Besonderes, das teile ich nur mit Personen, denen ich sehr vertraue, die ich sehr mag und wo eine gewisse Verantwortung beiderseits herrscht.

Es ist ja nicht so, dass ich mit zwölf dachte, so oder so mache ich das. Irgendwann in der Pubertät fängt man halt an rumzuknutschen oder das erste Mal mit jemandem nackt zu sein. Und an dem Punkt hatte ich das innige Gefühl von, nein, ich möchte keinen Sex haben. Die Problematik dahinter ist vielleicht, dass ich bisher immer nur Frauen getroffen habe, die ich vielleicht für einen Abend hübsch und toll fand, aber noch nie eine, mit der ich eine richtig schöne Verbindung hatte, die auch über das Sexuelle hinausgegangen wäre. Und das habe ich dann eben zum zentralen Thema in meinen Songs gemacht. Das macht in dieser harten Szene sonst keiner.

Kann der auch über etwas anderes rappen?

Aus der Rap-Community kommt eigentlich ganz gutes Feedback dazu. Viele glauben das allerdings auch erst mal nicht und meinen, das wäre so ein Marketing-Gag. Manche schreiben aber auch: Cringe, Alter, 24, Jungfrau, so siehst du auch aus! Was ich öfter höre ist: Digger, kann der auch über etwas anderes rappen oder nur darüber, noch Jungfrau zu sein? Und das kann ich auch verstehen. Aber das ist nun mal mein Thema. Ich habe zwei kurze Videos bei Youtube, die ziemlich abgehen, die haben mehrere 100.000 Klicks. Da kommen ehrlich gesagt viele negative Kommentare, auf meinen Rap bezogen. Und ich bin mir sicher, je erfolgreicher ich werde, desto mehr Hater wird es auch geben. Also ist ja klar, je mehr man von sich preisgibt, desto mehr Angriffsfläche bietet man auch. Aber die Leute merken und schätzen auch, wenn man das selbstbewusst und ehrlich macht. Die, die sich lustig machen wollen, die lasse ich auch, mich verletzt das nicht. Bestimmt werde ich irgendwann mit einer Frau schlafen, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich in meinem Leben nur mit sehr wenigen Menschen Sex haben werden, mit Sicherheit unter 30.