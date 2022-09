Ihre erste Arbeit am Berliner Ensemble ist nun als Geisterbeschwörung angelegt. Zunächst tritt der Stoff-Brecht persönlich auf die Bühne, mit Brille, Zigarre und dem charakteristischen Augsburger Einschlag, den Suse Wächter so grandios imitieren kann. Großspurig erklärt er, wir lebten in einer Zeit, in der Geister stets nur ausgetrieben würden. Karl May etwa – dessen Kinderbücher schwer in die Kritik geraten sind. Brecht aber möchte die alten Geister beschwören, sie in einen Kontext stellen, sie anwesend abwesend (Dialektik!) machen. Wie zum Beispiel den Reichsadler in der Stuck-Verzierung des Berliner Ensembles, den Brecht selbst noch durchgestrichen hat – aber eben nicht abgenommen, nicht "gecancelt".