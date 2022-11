Tanzkurse fürs Publikum - Auf Socken in die Oper

Mo 07.11.22 | 08:16 Uhr | Von Corinne Orlowski

Bild: Christoph Soeder/dpa

Staatsballett und Deutsche Oper wollen den steigenden Energiepreisen und niedrigen Temperaturen trotzen - indem sich das Publikum bewegt: "Tanzt euch warm!" heißt es jeden Samstagnachmittag im November. Von Corinne Orlowski

Beim Swing stehen auch die Einlassdamen nicht mehr still. "Let's move" - unter diesem Motto laden im November die Deutsche Oper und das Staatsballett in Berlin ein, sich "warm zu tanzen". Tanz im im Parkettfoyer - das gab es in der Deutschen Oper noch nie.



Christiane Theobald, kommissarische Intendantin des Berliner Staatsballetts, eröffnete am Samstag den ersten Tanztee. "Ich habe mir sagen lassen, das ist der perfekte Tanzboden", so Theobald. "Das finde ich ganz toll, dass ein Opernhaus, das auch zu bieten hat." Vorsichtig bewegen sich 120 Personen Richtung Mitte des freigeräumten Parkettfoyers. Dort warten bereits Claire Chen und Fabian Brunner. Sie sind Tanzlehrer und bringen den Swing in die Oper.

Warmtanzen, statt allein frieren

"Das ist überhaupt nicht schwer“, muntert Claire die Tanzanfänger auf, näher zu kommen. "Das ist wie ein supergroßes Konzert. Könnt ihr da hinten unsere Füße sehen?" Claire und Fabian sind diese Gruppengröße nicht gewöhnt. Sonst bieten sie Workshops im Clärchens Ballhaus an oder Online-Kurse für zuhause. Dann geht die Musik geht an, und es wird gebounced. Statt allein zuhause zu frieren, gemeinsam Warmtanzen in der Deutschen Oper - diese Idee hatte Christiane Theobald schon im Sommer. "Ah, wir wissen schon, es wird in der Winterzeit mit der Energie knapp. Was können wir tun als Staatsballett Berlin? Wie können wir die Leute animieren sich zu bewegen? Das ist ja unsere Kernkompetenz. Wir tanzen und uns wird immer sehr warm dabei. Aber klassisches Ballett ist ja nicht für alle etwas." Deswegen und weil das Publikum im Staatsballett immer jünger wird, testen sie nun die kostenlosen Tanzkurse in der Oper. Es dürfen gerne auch mal Menschen hierherkommen, die sonst kein Opernhaus betreten würden.

Swing ist ein emanzipierter Tanz

Dem Ruf sind am ersten Tanz-Samstag alle Altersgruppen gefolgt. Ob in Sport- oder Tanzschuhen oder ganz auf Socken, von "frisch verliebt" bis "altes Ehepaar", als Freundinnen oder ganz allein: Für 90 Minuten vergessen hier mal alle die Krisen. "Eine gute Musik, egal welche Stilrichtung - sie bewegen sich dazu mit mehreren Leuten, und sie haben sofort ein Ensemble", erzählt Christiane Theobald. Dieses zusammengewürfelte Ensemble swingt und hüpft sich langsam ein - mit Lindy Hop. Das ist ein Tanzstil aus den 1930er Jahren in den USA, der ursprüngliche Swing Dance, den man auch gut allein tanzen kann oder zuhause im Wohnzimmer. "Lindy Hop ist ein sehr emanzipierter Tanz. Männer dürfen folgen, Frauen dürfen führen." Claire und Fabian erklären den Rhythmus, denn man tanzt immer ein wenig gegen die Musik. Ein Schritt rechts nach hinten, Rock Step, drei nach vorn, Triple Step. Das funktioniert nicht gleich bei jedem, aber Spaß haben sichtlich alle.

"Und bouncen nicht vergessen"

Ein wenig galoppierend bewegen sich die Paare im Raum. Dabei soll man aber nicht im Kopf zählen wie bei Cha-Cha-Cha, meint Claire, sondern denken an "New York - Amsterdam". Da ziehen schon die ersten ihre Pullover aus. Auch hier im Foyer beträgt die Temperatur nur 19 Grad, aber das Tanzen heizt ordentlich ein, und vor allem spannt es die Gesichtsmuskeln an. Takt für Takt wird es ausgelassener. Schon knallen im Hintergrund die Sektkorken. "Was gibt es Schöneres", schwärmt Christiane Theobald, "als zur Musik, zu Bewegung andere Leute kennenzulernen, und es dann nicht mehr so kalt zu empfinden. Ich glaube, es ist etwas, das einem nicht nur im Körper warm werden lässt, sondern auch im Herzen." Als nächstes stehen Salsa, Schwanensee und Tango noch auf dem Plan. Der Einheizeffekt ist garantiert.