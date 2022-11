Viele Kirchen stehen im Winter vor einem Dilemma: Hohe Energiekosten bezahlen oder ihre Besucher frieren lassen. In Beeskow wollen die Kirchen nun Gottesdienste in kleineren Räumen feiern – die aber wenig beheizt werden. Von T. Schönberg und J. F. Álvarez Moreno

Auch deswegen will die Pfarrerin nach Möglichkeit Gottesdienste in kleineren Kirchenräumen oder gar in Gemeinde- oder Pfarrhäuser verlegen. Doch auch hier wird gespart: "Dort kann man so temperieren, dass man dreiviertel Stunden sitzen kann aber den Wintermantel nicht ausziehen muss“, sagt Ludwig.

Soll man im Winter in der Kirche frieren? Die Frage beschäftigt die Kirchen in Beeskow und Umgebung. Hier laufen bereits Planungen, wie man Energie für Strom und Heizung sparen kann. Vielerorts werden die Temperaturen während der Gottesdienste gedrosselt.

Dafür solle man währen Heizsaison für den Gottesdienstin in die kleine Sakristei wechseln, sagt Preckel. "Da reicht eine halbe Stunde vorheizen. Im Südschiff müssen wir vier Stunden vorheizen und wir können die Heizung nicht drosseln," Im Ernstfall müsse man die Gottesdienste im Gemeindehaus feiern. "Damit wir am Ende die Rechnung bezahlen können, wenn sie kommt", sagt die Pfarrerin.

Dass man nicht alle Gebäude heizen wird, dafür zeigen viele Gemeindemitglieder Verständnis. Man müsse die beheizten Räume aber dann öfter benutzen, sagt eine Besucherin der Kirche in Grunow, "indem man zum Beispiel Konzerte oder Lesungen durchführt und nicht immer in der großen Kirche in Beeskow". Doch die Älteren in der Gemeinde seien nicht begeistert, sagt ein anderer Mann. "Sie wollen in ihre Kirche."

Auch über Weihnachten wird bereits in den zwölf Kirchen in Beeskow und den umliegenden Dörfern diskutiert. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie sei man schon gewöhnt, Gottesdienste zum Teil draußen zu feiern, sagt Pfarrerin Ludwig aus Grunow. "Wir wollen aber dieses Jahr in jeder Kirche Gottesdienst feiern."

Das sieht ihre Kollegin Preckel aus Buckow ähnlich, auch wenn es kalt wird. Früher habe Weihnachten ja in kalten Kirchen stattgefunden. "Wir sind Frieren gewöhnt. Das werden wir dieses Jahr wieder machen", sagt Preckel.