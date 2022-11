Wer am Sonntag in eines der elf Berliner Yorck-Kinos gehen will, braucht möglicherweise ein Alternativprogramm: In der laufenden Tarifrunde der Kino-Gruppe hat die Gewerkschaft Verdi die rund 160 Beschäftigten des Unternehmens erneut zum Warnstreik aufgerufen.

Vor dem Kino Filmtheater am Friedrichshain soll es am Abend eine Streikkundgebung geben. Laut Mitteilung soll der Ausstand am Montag um 1:00 Uhr beendet werden.