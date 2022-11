Max-Grünebaum-Preis für Kunst und Wissenschaft in Cottbus verliehen

So 06.11.22 | 13:03 Uhr

Die Max-Grünebaum-Preise für Kunst und Wissenschaft sind am Sonntag in Cottbus verliehen worden. Ausgezeichnet wurden die Sopranistin Ketevan Chuntishvili vom Staatstheater Cottbus und die Wissenschaftlerin Clara Rellensmann von der BTU Cottbus-Senftenberg.

Rellensmann hat sich in ihrer Dissertation mit der Bedeutung der Tempellandschaft von Bagan in Myanmar befasst. Dabei habe sie auch untersucht, wie die Anlage durch ein autoritäres Regime instrumentalisiert wird, heißt es in der Begründung.