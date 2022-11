Der 31-jährige ukrainische Regisseur und Drehbuchautor Kornii Hrytsiuk (links im Bild) zeigt in seinen Dokumentarfilmen "Train Kyiv-War" (2020) und "Eurodonbas" (2022) aus verschiedenen Perspektiven die Region Donbass, die sich seit 2014 im Kriegszustand befindet. Hrytsiuk ist selbst im Donbass, in Donetsk, aufgewachsen. Der 42-jährige ukrainische Regisseur und Drehbuchautor Taras Dron (rechts) begleitet in seinem Spielfilm "Blindfold" (2020) die MMA-Kämpferin Yulia auf ihrem Weg zu einem selbstbestimmten Leben.

Dron: Ich denke, dass die Kommunikation zwischen den Gesellschaften am wichtigsten ist. Wir werden daher eine Podiumsdiskussion über die ukrainische Filmindustrie, über die ukrainische Kinematografie haben. "Blindfold" zeigt die Auswirkungen des posttraumatischen Belastungssyndroms. Und ich weiß, dass wir nach dem Krieg jetzt noch stärker und härter davon betroffen sein werden. Darauf muss aufmerksam gemacht werden. Ich möchte über unsere Situation berichten, weil wir ein echtes Problem haben, zum Beispiel mit der Finanzierung, den Drehorten und so weiter.

rbb|24: Herr Dron, Sie haben gerade schon einige Hindernisse für die Filmproduktion aufgeführt, die durch den Krieg entstanden sind. Wie kann man jetzt in der Ukraine Filme machen?

Dron: Es ist schwierig und gefährlich. Es gibt keine sicheren Orte mehr in der Ukraine. Russische Bomben fallen und die russische Armee macht keinen Unterschied zwischen Zivilisten und Soldaten. Ein weiters Hindernis ist natürlich, aktuell Geld zu bekommen, um einen Film überhaupt fertigzustellen.



Aber das ist nur eines der Probleme: Das nächste Hindernis ist, dass wir in unserem Land unter starkem emotionalem Stress stehen. Für die meisten Menschen ist es normal geworden, vor Bomben in Kellern oder Bunkern Schutz zu suchen. In dieser Situation ist es sehr schwer, zu schreiben, zu denken und zu handeln - aber dadurch nicht weniger wichtig. Viele unsere Kollegen aus der Filmindustrie kämpfen gerade an der Front und können so natürlich nicht an Projekten mitarbeiten.

Hrytsiuk: Außerdem sind die "Blackouts", die Stromausfälle, ziemlich hart. Sie machen es schwer zu arbeiten. Es ist kaum vorstellbar, dass man in einer großen Stadt wie Kiew sitzt und einfach keine Mail schreiben kann, man kann nicht telefonieren, man kann nichts tun. Aber die Menschen versuchen, mit dem Leben weiterzumachen und werden dadurch kreativ. Mobile Strom-Generatoren sind in der Ukraine gerade extrem beliebt. Wir kämpfen immer noch. Durch die Produktion von Filmen zeigen wir, dass das kulturelle Leben in der Ukraine weitergeht.