Die DDR-Fernsehpionierin Maria Kühne ist tot. Sie verstarb nach rbb-Informationen bereits am 5. November in einer Senioreneinrichtung in Berlin. Kühne wurde 95 Jahre alt.

Maria Kühne wurde am 30. Juni 1927 in Leipzig geboren. Sie war Schauspielerin und debütierte 1947 am Deutschen Nationaltheater Weimar. Anfang der 1950er Jahre ging sie gemeinsam mit ihrem damaligen Mann, dem Schauspieler Gerd Michael Henneberg, nach Berlin. Im Januar 1953 stand sie zum ersten Mal als Ansagerin vor der Kamera in Berlin-Adlershof. Kühne war in frühen Live-Fernsehspielen besetzt, wurde vor allem aber als Fernsehansagerin der ersten Stunde beim Deutschen Fernsehfunk in der DDR sehr populär.