Berliner Museen - Erste "Benin-Bronzen" werden nach Nigeria zurückgebracht

Fr 16.12.22 | 13:09 Uhr

Rund 20 geraubte Kunstwerke, die sich bisher in Deutschland befanden, werden in Kürze an nigerianische Behörden übergeben. Es handelt sich um Stücke, die 1897 aus dem Königspalast von Benin entwendet worden waren. Viele davon lagerten in Berlin.



Die ersten sogenannten Benin-Bronzen aus Deutschland werden am Sonntag an ihren Herkunftsort Nigeria zurückgebracht.



Die insgesamt 20 Objekte werden in Benin City im Beisein von Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (beide Bündnis90/Die Grünen) übergeben, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Die Exponate kommen aus Museen in Berlin, aber auch aus Köln, Stuttgart und Hamburg.

Weitere Rückgaben sollen folgen

Die Rückgabe basiert auf Verhandlungen, die das Auswärtige Amt und Roth seit vergangenem Jahr mit nigerianischen Vertreterinnen und Vertretern führten. Anfang Juli unterzeichneten Politiker aus Deutschland und Nigeria eine Absichtserklärung zur Rückgabe der Kunstwerke.



Weitere Rückgaben sollen folgen. Viele der "Benin-Bronzen" werden allerdings als Dauerleihgaben in Deutschland bleiben.



Die britische Armee hatte 1897 den Königspalast in Benin im heutigen Nigeria eingenommen, ihn mitsamt seiner Hofkunstwerke ausgeplündert und niedergebrannt. Die geraubten Kunstwerke werden als "Benin-Bronzen" bezeichnet. Es handelt sich um ein Ensemble von rund 3.000 Skulpturen und anderen teils jahrhundertealten Objekten, von denen sich allein in Deutschland rund 1.000 befinden.



Diese zehn Bronze-Objekte reisen aus Berlin zurück nach Nigeria

Schlüssel für Türen des Königspalasts von Benin; 19. Jahrhundert; Eisen, Messing; ca. 81 x 12 x 3 cm; in Auftrag gegeben im Königreich Benin vor 1897; Besitz vor 1897 derzeit unbekannt; wahrscheinlich geplündert im Zusammenhang mit der britischen Eroberung Benins, 1897; verkauft an das Königliche Museum für Völkerkunde in Berlin, 1898., Ident.-Nr. III C 7625 | Bild: © Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum / Eva Ritz

König mit Lanze, Schild, rechteckiger Glocke, Leoparden-Gürtelmaske und drei Begleitern sowie zwei Portugiesen-Darstellungen; Reliefplatte; 16. Jahrhundert; Messing, Guss; 48 x 34 x 9 cm; hergestellt im Auftrag von Oba Esigie (reg. 1517-1550) oder seines Sohnes Oba Orhogbua (reg. 1550-1570); durch Erbschaft an Oba Ovonramwen (ca. 1857-1914; reg. 1888-97); geplündert im Zusammenhang mit der britischen Eroberung von Benin, 1897; versteigert von der Firma Hale & Son, 1897; ersteigert vom Königlichen Museum für Völkerkunde, 1897; Ident.-Nr. III C 7657 | Bild: © Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum / Martin Franken

Durchbrochen gearbeitete Glocke mit menschlichem Kopf: 18.-19. Jahrhundert; 17,3 x 9,2 x 8,5 cm; Auftrag bei der Messinggießergilde Igun Eronmwon im Königreich Benin; vermutlich geplündert im Zusammenhang mit der britischen Eroberung von Benin, 1897; in unbekanntem Besitz zwischen Feb. 1897 und 1898; erworben vom Museum für Völkerkunde von William D. Webster, 1898; Ident.-Nr. III C 8080 | Bild: © Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum / Martin Franken

Trophäenkopf; Plastik; 18.-19. Jahrhundert; Messing; 21,5 x 16,5 x 20 cm; Auftragsarbeit der Igun Eronmwon oder Gilde der Messinggießer im Königreich Benin für einen königlichen Gedenkaltar gegeben; durch Erbschaft an Oba Ovonramwen (ca. 1857-1914; reg. 1888-97); vermutlich geplündert im Zusammenhang mit der britischen Eroberung von Benin, 1897; in unbekanntem Besitz nach der Eroberung des Königreichs Benin; gesammelt von Konsul Eduard Schmidt, Angestellter der Woermann Linie, zwischen 1897 und 1898 im Gebiet des späteren kolonialen Nigeria; vom Königlichen Museum für Völkerkunde in Berlin als Tausch von Eduard Schmidt erworben,1899; Ident.-Nr. III C 8527 | Bild: © Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum / Claudia Obrocki

Gedenkkopf eines Königs; Plastik; 18. Jahrhundert; Messing, Eisen; 34,5 x 27 x 27 cm; Auftragsarbeit der Igun Eronmwon oder Gilde der Messinggießer im Königreich Benin für einen königlichen Gedenkaltar gegeben; durch Erbschaft an Oba Ovonramwen (ca. 1857-1914; reg. 1888-97); vermutlich geplündert im Zusammenhang mit der britischen Eroberung von Benin, 1897; in unbekanntem Besitz nach der Eroberung des Königreichs Benin; gesammelt von Konsul Eduard Schmidt, Angestellter der Woermann Linie, zwischen 1897 und 1898 im Gebiet des späteren kolonialen Nigeria; verkauft an das Königliche Museum für Völkerkunde in Berlin, 1898; Ident.-Nr. III C 8175 | Bild: © Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum / Claudia Obrocki

Schlange; Reliefplatte; 16. Jahrhundert; Messing; 47 x 18,5 x 3,4 cm; hergestellt im Auftrag von Oba Esigie (reg. 1517-1550) oder seines Sohnes Oba Orhogbua (reg. 1550-1570); durch Erbschaft an Oba Ovonramwen (ca. 1857-1914; reg. 1888-97); geplündert im Zusammenhang mit der britischen Eroberung von Benin, 1897; gekauft von Hans Meyer, zwischen 1897 und 1898; geschenkt an das Königliche Museum für Völkerkunde in Berlin, 1899; Ident.-Nr. III C 8249 | Bild: © Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum / Martin Franken

Portugiese mit Armbrust und Vogel; Reliefplatte; 16. Jahrhundert; Messing; 38,5 x 29,5 x 3,8 cm; hergestellt im Auftrag von Oba Esigie (reg. 1517-1550) oder seines Sohnes Oba Orhogbua (reg. 1550-1570); durch Erbschaft an Oba Ovonramwen (ca. 1857-1914; reg. 1888-97); geplündert im Zusammenhang mit der britischen Eroberung von Benin, 1897; in unbekanntem Besitz nach der Eroberung des Königreichs Benin; gesammelt im Auftrag der Firma Bey & Co., zwischen 1897 und 1898 im Gebiet des späteren kolonialen Nigeria; verkauft an das Königliche Museum für Völkerkunde in Berlin, 1899; Ident.-Nr. III C 8352 | Bild: © Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum / Martin Franken

Darstellung von Menschenköpfen; Armring; 18.-19. Jahrhundert; Messing; 2 x 9 cm; Auftragsarbeit im Königreich Benin; Besitz vor 1897 derzeit unbekannt; vermutlich geplündert im Zusammenhang mit der britischen Eroberung von Benin, 1897; in unbekanntem Besitz nach der Eroberung des Königreichs Benin; erworben von William D. Webster, 1901; Ident.-Nr. III C 12528 | Bild: © Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum / Jörg von Bruchhausen

Armmanschette; 18.-19. Jahrhundert; Messing, Kupfer; 13,5 x 9,2 x 9 cm; Auftragsarbeit der Igun Eronmwon oder Gilde der Messinggießer im Königreich Benin; Besitz vor 1897 derzeit unbekannt; vermutlich geplündert im Zusammenhang mit der britischen Eroberung von Benin, 1897; in unbekanntem Besitz nach der Eroberung des Königreichs Benin; erworben von Ilse Petersen, 1905; Ident.-Nr. III C 20079 | Bild: © Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum / Jörg von Bruchhausen

Thronhocker des Oba Eresoyen; 1735-1750; Messing, Guss; 40 x 40,5 x 40,5 cm; Auftragsarbeit der Igun Eronmwon oder Gilde der Messinggießer im Königreich Benin für Oba Eresoyen (reg. 1735-1750); durch Erbschaft an Oba Ovonramwen; geplündert im Zusammenhang mit der britischen Eroberung von Benin, 1897; im Besitz von Sir Ralph Moor bis ca. 1905; versteigert von J.C. Stevens (Stevens' Auction Rooms Ltd., London), ca.1905; Geschenk von Theodor Glücksmann an das Königliche Museum für Völkerkunde Berlin, 1905; bereits 1935 von Oba Akenzua II. zurück- gefordert; Ident.-Nr. III C 20295 | Bild: © Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum / Jörg von Bruchhausen Play Pause Fullscreen



















