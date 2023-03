So 12.03.23 | 10:58 Uhr

Bei der Oscar-Preisverleihung in der Nacht zu Montag sind auch eine Berlinerin und ein Brandenburger für den begehrten Filmpreis nominiert: Maskenbildnerin Heike Merker und Soundmacher Markus Stemler. Beide haben am deutschen Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" von Edward Berger mitgewirkt, der für insgesamt neun Oscars nominiert ist. Auch Regisseur Berger lebt in Berlin.