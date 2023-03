Der private Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat am Dienstag entschieden, in Brandenburg 25 Denkmäler zu fördern. Darunter sind etwa die Dorfkirche in Krielen (Havelland), die Heiliggrabkapelle in Heiligengrabe (Ostprignitz-Ruppin), die Potsdamer Friedenskirche in Potsdam und die St. Jacobikirche in Luckenwalde (Teltow-Fläming). In Berlin soll Stiftungsgeld in 11 Projekte fließen. Dazu zählen zum Beispiel die Sanierungen der Gedächtniskirche, der Zionskirche, des Doms und des Kinos International.