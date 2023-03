Was bisher Ausnahme war, soll zur Regel werden: Photovoltaik auf denkmalgeschützten Gebäuden. Das Brandenburger Kabinett will das mit einer Novelle des Denkmalschutzgesetzes ermöglichen.

Das Brandenburger Kabinett hat am Dienstag einer Novelle des Denkmalschutzgesetzes zugestimmt. Das soll den reibungsloseren Ausbau erneuerbarer Energien ermöglichen, die sonst im Konflikt mit Denkmalschutzrichtliniern stehen würden. Der Entwurf wird jetzt in den Landtag eingebracht. Es wird angestrebt, dass die Neuregelungen Ende Mai in Kraft treten.

Parallel zum Gesetzgebungsverfahren wird laut Staatskanzlei Brandenburg eine Verwaltungsvorschrift erarbeitet, die zu einfacheren Erlaubnisverfahren bei Photovoltaik-Anlagen auf Denkmälern führen soll. Sie solle auch eine Liste besonders landschaftsprägender Denkmäler enthalten. Nur noch diese sollen künftig bei der Planung von Windenergieanlagen berücksichtigt werden.