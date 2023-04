Konzertkritik | Etta Scollo in Berlin

Mit ihrem neuen Programm "Ora - Jetzt" ist die sizilianische Sängerin Etta Scollo am Donnerstag in der Berliner Bar jeder Vernunft aufgetreten - dort, wo die Karriere der 1958 in Catania geborenen Wahlberlinerin vor zwei Jahrzehnten begonnen hat. Von Hans Ackermann