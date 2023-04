Die Schauspielerin Maria Sebaldt ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das ZDF teilte am Mittwoch unter Berufung auf Sebaldts Familie mit, sie sei schon am 4. April gestorben. Den Angaben zufolge wurde die gebürtige Berlinerin, die zuletzt im Landkreis München lebte, bereits beerdigt. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Sebaldt kam am 25. April 1930 in Berlin zur Welt. Ihre Karriere begann sie in den 1950er Jahren am dortigen Hebbeltheater. Erste Rollen hatte sie in Stücken wie "Der zerbrochne Krug" oder "Minna von Barnhelm". Im Jahr 1953 feierte sie ihr Filmdebüt in dem Heimatfilm "Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt".

Später folgten Rollen in Komödien, Krimis und Literaturverfilmungen. In den ersten zehn Jahren ihrer Leinwandkarriere spielte Sebaldt in rund 50 Filmen mit, darunter "Der Hauptmann von Köpenick", "Die Buddenbrooks" und "Charleys Tante". Sie stand unter anderem mit Peter Alexander und Heinz Erhardt vor der Kamera.